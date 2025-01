Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Meno dieci al gong. Il punto di mercato in ogni ruolo

Firenze, 25 gennaio 2025 - Settimana di mercato viola scivolata via senza sussulti. Voci e indiscrezioni non si sono poi concretizzate in piste da seguire con attenzione. La Fiorentina rimane in stand-by su diverse trattative. Reparto per reparto diamo un'occhiata alla situazione attuale, quando mancano dieci giorni alla fine del mercato e i tavoli apparecchiati sono tanti.

In difesa la certezza è che Pablo Marì vuole ad ogni costo la Fiorentina. E' d'accordo con il club viola da settimane, il Monza ha provato a resistere ma l'impressione è che nei prossimi giorni si arriverà all'accordo. Rinforzo fortemente voluto da mister Palladino. Con lui sarà più facile passare dalla difesa a tre a quella a quattro. Da capire se là dietro uscirà qualcuno. Resta il sondaggio del Napoli per Pongracic, così come l'apprezzamento dello stesso Monza per Valentini. Niente di particolarmente caldo in questo momento, ma gli ultimi giorni di trattative sono in grado di ribaltare qualsiasi scenario. Alla fine però lo scenario più probabile è l'arrivo di Marì e la permanenza degli altri due difensori.

A centrocampo il nome più accreditato resta quello di Cristante, non fosse altro per un entourage amico della Fiorentina. L'ostacolo è un ingaggio pesantissimo (3 milioni netti a stagione) da spalmare sui prossimi anni. Situazione difficile ma non impossibile. Nessuna nuova sul fronte Ndour. La Fiorentina si è informata con la volontà di portarlo a Firenze, ma fin qui le condizioni non ci sono mai state. Di conseguenza rimane ferma anche l'eventuale cessione di Richardson, che per la verità non ha tutto questo mercato anche se lui vorrebbe andare a giocare un po' di più. Poche, comunque, le chance che se ne vada.

In attacco tutto ruota intorno all'esterno offensivo. Pradè e Goretti lavorano su diversi tavoli, l'impressione è che il nome buono non sia ancora uscito. Man rimane a bagnomaria, distante 4-5 milioni che la Fiorentina avrebbe potuto colmare in qualsiasi momento se avesse voluto. Anche in questo caso dovrà passare qualche giorno. Possibile che i viola decidano di chiudere come di virare su un altro obiettivo. In uscita la situazione Kouame rimane invariata. L'Empoli ha il gradimento dell'attaccante, la Fiorentina vorrebbe fare lo scambio con Sanabria (ancora fuori nel match contro il Cagliari) per riempire la casella del vice Kean. Col Torino si è parlato anche di Ikoné, che in serata ha registrato anche l'interesse del Nantes. Piste da monitorare. Come la situazione Biraghi. L'infortunio di Olivera potrebbe riaprirgli le porte del Napoli.

Alessandro Latini