Fiorentina-Milan, coreografia in due settori. L'appello della Fiesole a tutti i tifosi

Firenze, 26 marzo 2024 - E' durata lo spazio di ventiquattro ore la vendita dei biglietti per Fiorentina-Milan, gara in programma sabato sera allo stadio Artemio Franchi e valida per la 30° giornata del campionato di Serie A, la prima senza il compianto Joe Barone, che oggi sarà tumulato nel cimitero di Green-Wood a Brooklyn dopo la fine del funerale. Una partita attesa, dal punto di vista sportivo perché potrebbe dare un grande slancio alla Fiorentina in ottica Europa, dal punto di vista emozionale perché saranno tante le manifestazioni d'affetto per ricordare il direttore generale della Fiorentina scomparso una settimana fa esatta. Dicevamo dei biglietti, ormai introvabili se si eccettua una manciata di tagliandi (costano oltre 300 euro l'uno) nelle zone più centrali della Tribuna. Questione di ore e anche quelli andranno esauriti. Il resto dello stadio è andato letteralmente a ruba dalle 10 di ieri mattina quando è cominciata la vendita online. Esaurito da tempo anche il settore ospiti. Possibile che alla spicciolata venga immesso nel sistema di vendita qualche biglietto a scarsa visibilità e relativo alle zone cuscinetto, che potrebbe essere leggermente ridotte dalle autorità. Ma si parla di poche centinaia di posti. Il sold out del Franchi oggi è intorno alle 32.000 persone e quella sarà la quota definitiva a causa degli oltre diecimila posti della Curva Ferrovia che non possono essere venduti causa lavori di restyling. La Curva Fiesole, nel pomeriggio, ha confermato con un comunicato la messa in atto di una grande coreografia, che coinvolgerà anche la Maratona. I ragazzi della curva stanno preparando un qualcosa che resterà top secret fino all'immediato pre partita, ma che è destinato a rimanere nella storia del tifo gigliato. Inoltre gli ultras hanno invitato i tifosi ad un nuovo appuntamento: prima di entrare allo stadio, è stato indicato un punto di raccolta per caricare la squadra al momento dell'arrivo in pullman. Questo il comunicato: "In occasione della partita di sabato, si invita la tifoseria a presenziare alle 18.45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo restare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà. Invitiamo inoltre tutti i tifosi, ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona".