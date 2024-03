Fiorentina-Milan, la Fiesole prepara una coreografia da brividi. Le istruzioni per i tifosi

Firenze, 29 marzo 2024 - I ragazzi della Curva Fiesole ci stanno lavorando da giorni, da quando si è capito che la cornice di pubblico per Fiorentina-Milan (sabato sera al Franchi ore 20.45) sarebbe stata quella delle grandi occasioni. Firenze non ha tradito la Fiorentina e così anche i tifosi viola faranno la loro parte con la presenza e con una maxi coreografia che interesserà non solo la Curva Fiesole, ma anche la Maratona. Le caratteristiche dello spettacolo resteranno top secret fino a che a non sarà messo in scena. Non trapelerà niente nelle prossime ore. Quella che si vivrà a Campo di Marte sarà una giornata intensa a partire dal tardo pomeriggio. "Si invita la tifoseria a presenziare alle 18:45 nei pressi dei cancelli tra Fiesole e Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento difficile dobbiamo stare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà". Recita così il comunicato della Fiesole diffuso nei giorni scorsi. Prima l'appuntamento fuori dall'impianto, poi le emozioni si sposteranno tutte dentro il vecchio Comunale. Gli spalti sono esauriti, il sold out è stato dichiarato ieri mattina dalla società viola. Dovrebbero essere 33.500 gli spettatori attesi (ricordiamo la chiusura della Curva Ferrovia causa lavori di restyling). Si è raschiato il fondo del barile, con biglietti a scarsa visibilità messi in vendita e subito venduti. La voglia di esserci dei fiorentini è enorme: un po' per rendere omaggio a Joe Barone, un po' per sostenere i ragazzi di Italiano nella prima (difficile) sfida dopo la tragedia. Oggi la Curva Fiesole ha diramato un altro comunicato, stavolta con le indicazioni da seguire per il buon esito della coreografia. 1. Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio, e i presenti in curva, di arrivare con largo anticipo allo stadio, per seguire le direttive della coreografia. 2. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo. 3. La coreografia viene su con l'inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull'Inno di Allevi e fino alla fine del minuto di silenzio per Joe Barone. 4. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni. 5. Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi. In Maratona, accertatevi che chi siede accanto a voi, alzi la bandierina e partecipi alla coreografia. 6. Lasciate un piccolo contributo agli addetti alla raccolta soldi in ogni settore dello stadio per aiutare a finanziare i costi della coreografia".