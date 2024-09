Fiorentina Monza 2-2, le pagelle viola: Gosens padrone della fascia, Beltran non riesce a incidere

Firenze, 1 settembre 2024 – Ecco le pagelle viola dopo Fiorentina-Monza 2-2.

Terracciano 5,5 - Si fa infilare sotto le gambe dalla deviazione sotto misura di Djuric, sorpreso dalla rapidità della girata. Può fare meglio sull’angolatissimo di Maldini. Bravo a deviare sul palo una grande botta dal limite del solito Maldini. Comuzzo 6 - Palladino lo ripropone titolare anche per dargli fiducia dopo un giovedì difficile. Si destreggia, svolgendo il suo compito, senza fronzoli, anche se pare talvolta in affanno nelle chiusura come su Kyriakopoulos. Dal 78’ Martinez Quarta. Ranieri 6 - Dopo il disastro di coppa torna al centro della difesa, contro un cliente fisicamente scomodo: Djuric. Sua la torre che vale l’assist di Kean. Poi non rischia granchè, visto che il Monza arretra dietro la linea della palla. Biraghi 4,5 - Dopo il disastro di coppa torna al centro della difesa, contro un cliente fisicamente scomodo: Djuric. Sua la torre che vale l’assist di Kean. Poi non rischia granchè, visto che il Monza arretra dietro la linea della palla. Dodo 5,5 - Meno dinamico del solito, anche perchè in queste prime partite è stato spremuto bene. Ha però la caparbietà di non arrendersi quando il Monza pare avergli preso le misure, provando a passare dalla sua parte. Mandragora 5 - Nonostante sia sempre al centro delle operazioni, dà quasi mai la sensazione di poter lasciare un segno concreto. Corre a sostegno di Cataldi, è vero, eppure pare farlo più con la forza della necessità e non quella della concretezza. Dal 57’ Bove Cataldi 6 - Sembra qui da una vita, almeno dall’atteggiamento. Ordinato e disciplinato, dirige e muove la squadra con personalità. Un geometra senza lampi, ma alla prima va bene così. Tornerà molto utile. Dal 69’ Adli. Gosens 7 - Già in versione corridore, anche con un solo allenamento viola nelle gambe. Si vede che è padrone della fascia e non sarebbe una sorpresa. Copre o corre nei 50 metri per mettere nel mezzo Pereira e Izzo. Perde qualcosa in lucidità col passare dei minuti, ma il gol salvatutto è il premio per una gara di sostanza: rete di grande sostanza. Beltran 5 - Ritrova la maglia da titolare e anche il ruolo che gli aveva ritagliato Italiano: sottopunta in appoggio a Kean con Colpani. Ma proprio non riesce a incidere come dovrebbe. Spesso impreciso, fuori giri e dispiace perché i numeri li avrebbe, ma sta pagando anche il non essersi fermato praticamente mai. Dal 57' Kouame Colpani 5 - Non si può dire che manchi la voglia e l'impegno, solo che la precisione non è ancora quella dei giorni migliori. Non riesce a trovare l'intesa con Dodo e Carboni riesce a disinnescarlo senza eccessivi patemi. Dal 69' Ikone Kean 7 - Fa il boia e l’impiccato là davanti quando c’è da tenere alta la squadra o dettare il passaggio in verticale. Toglie ancora le castagne dal fuoco, segnando di rapina. Solo il riflesso di Turati gli nega la doppietta. Il centravanti che mancava. All. Palladino 5,5 - Ormai il cantiere aperto non fa più notizia come il mercato chiuso. La stagione viola inizia da questo secondo tempo. Già, perché dopo un avvio incoraggiante, la Fiorentina è messa nel sacco con troppa facilità. Impiegare Biraghi nella linea a tre non convince, così come avere una mediana con poche geometrie. Quando cambia anche il ritmo la squadra guadagna metri e fiducia. La pausa arriva al momento giusto. 57’ Kouame 5 - Più confusionario del solito pur mettendoci la solita dose di atletismo. 57’ Bove 6 - La sua prima è ordinata anche se impiega qualche minuto a carburare. 69’ Adli 6.5 - Dà vivacità alla manovra, cercando le giocate in verticale. Suo il corner per la testa di Gosens. La sensazione è che presto sarà la guida della squadra là nel mezzo. 69’ Ikone 6 - Entra deciso e si rende utile e pericoloso. 78’ Martinez Quarta sv.