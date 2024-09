Fiorentina-Monza 2-2, un punto di cuore. Gosens la riprende al 96'

Firenze, 1 settembre 2024 - All'inferno e ritorno. La Fiorentina si salva in pieno recupero contro il Monza dopo essere stata sotto per 2-0. In rete Djuric e Maldini, poi la zampata di Kean e il colpo di testa di Gosens in pieno recupero. I viola salgono a quota 3 punti in campionato: evitano la sconfitta ma non trovano nemmeno la prima vittoria.

Palladino non cambia idea e va avanti sulla strada del 3-4-2-1. In porta torna Terracciano dopo aver lasciato spazio a un ottimo De Gea in Conference League. In difesa Comuzzo, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Dodo, Mandragora, Cataldi e Gosens, questi ultimi due al debutto in maglia viola. Dietro Kean ecco Beltran e Colpani. Avvio tutto sommato buono dei viola. Possesso palla continuo senza tuttavia creare grattacapi a Turati. Al primo affrondo il Monza va in vantaggio (18'). Pedro Pereira scende sulla destra, cross rasoterra e Djuric da dentro l'area piccola gira il pallone in rete.

Colpevole Biraghi nell'occasione che marca da dietro il possente centravanti bosniaco. Anche Terracciano non pare reattivissimo. La Fiorentina riprende a girare il pallone, ma quando il Monza torna dalle parti di Terracciano sono dolori. Break centrale, la difesa viola si apre e Maldini da fuori area trova l'angolino (31'). Gelo sul Franchi nonostante il clima afoso. Fiorentina simbolo del vorrei ma non posso. Pochi attacchi sterili e i viola rischiano il tracollo. Altra percussione centrale, Maldini calcia dal limite e Terracciano riesce a deviare la conclusione sul palo (41'). I tifosi cominciano a mugugnare, la Fiorentina trova però la zampata che riapre la gara. Corner di Cataldi, sponda di Ranieri e Kean da centravanti vero mette in rete. Finisce con un pizzico di fiducia in più la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia senza cambi. E Kean cestina subito il pallone del pareggio, ben crossato da Dodo. L'attaccante, fresco di ritorno in Nazionale, angola troppo la soluzione di testa da centro area. I primi cambi di Palladino sono Bove e Kouame, che prendono il posto di Mandragora e Beltran. Entrano anche Adli e Ikoné, ma si gioca poco. Ci prova Ikoné (76'): tiro debole e centrale dopo una bella azione sulla destra. L'occasione per la Fiorentina arriva al 90'. Ikonè sfonda e calcia: Turati respinge, Kean colpisce di testa e il portiere del Monza si supera ancora. Maxi recupero di 9 minuti e la squadra di Palladino trova il pareggio quando ormai non c'erano più speranze. Corner di Adli e colpo di testa perfetto di Gosens, che bagna così il suo debutto con il gol. Finisce con i cori del Franchi, stavolta a sostegno della squadra. La reazione al doppio svantaggio è piaciuta, anche se durante la sosta la Fiorentina dovrà lavorare a lungo. E da Bergamo in poi ci sarà anche Gudmundsson in attacco.

FIORENTINA-MONZA 2-2, IL TABELLINO

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo (79’ Martinez Quarta), Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora (58’ Bove), Cataldi (69’ Adli), Gosens; Colpani (69’ Ikoné), Beltran (58’ Kouamé); Kean. All. Palladino

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni (78’ Caldirola); Pedro Pereira (78’ D’Ambrosio), Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari (63’ Gagliardini); Djuric (63’ Petagna). All. Nesta

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 18’ Djuric, 32’ Maldini, 45’ Kean, 90’+6 Gosens

Ammoniti: 20’ Pessina, 23’ Mandragora, 75’ Izzo, 80’ Petagna, 90’+5 Dodò, 90’+8 Gagliardini

Spettatori: 18.376

Alessandro Latini