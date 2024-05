Fiorentina-Napoli, stasera è come una finale. Italiano schiera i suoi big

Firenze, 17 maggio 2024 – Pensare a una serata banale di fine stagione sarebbe sbagliato. La notte del ‘Franchi’ porta con sé diversi significati. Battere il Napoli vorrebbe dire blindare l’ottavo posto e togliere qualsiasi obbligo dalle restanti due partite di campionato con Cagliari e Atalanta. Di più. Sarà una sorta di prova generale in vista di Atene. In campo andrà la squadra dei titolarissimi. Quelli, per intendersi, che non giocheranno in Sardegna la prossima settimana e che da domani cominceranno a mettere nel mirino l’Olympiakos.

Da Dodo a Biraghi, Milenkovic e Bonaventura. Arthur e Gonzalez. Beltran e Belotti. Stasera gli verrà chiesto l’ultimo sforzo di un campionato così così, complicatosi all’improvviso a inizio anno quando sembrava poter proiettare la Fiorentina nelle zone nobilissime. Da quarti a decimi. E parziale ritorno. Le ultime partite hanno riaperto la porticina dell’ottavo posto che vale la partecipazione alla prossima Conference League. In attesa di capire se sarà possibile alzare l’asticella con l’Europa League (vincendo la coppa o raggiungendo - difficile - la Lazio) un pass europeo per il terzo anno consecutivo non dispiace. Sarà l’addio al ‘Franchi’ di Vincenzo Italiano. Il tecnico tiene a chiudere bene e a lasciare la squadra di nuovo in Europa. Ha battuto su questo tasto più volte negli ultimi giorni. E poi l’ultimo abbraccio alla squadra, anche a quelli che l’anno prossimo saranno altrove. Castrovilli, Duncan, forse Kouame e Lopez. Magari Belotti e Quarta. Sono tanti, con situazioni diverse tutte ancora da scrivere. Ma che adesso contano poco.