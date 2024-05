Fiorentina-Olympiakos: “Atene, una finale attesa per cinquant’anni dalla Grecia”

Firenze, 22 maggio 2024 – “Da cinquant’anni non c’era una squadra greca in una finale europea. E’ un’attesa spasmodica”. Così Manos Spanopoulos di CosmoteTv, inviato al Viola Park nel giorno in cui la squadra viola ha aperto le porte del centro tecnico ai giornalisti nell’ambito delle attività che precedono la finale di Conference che andrà in scena mercoledì 29 maggio. E l’attesa in Grecia è spasmodica da parte dei tifosi dell’Olympiakos.

La Fiorentina al Viola Park