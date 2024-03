Fiorentina-Roma, i viola vogliono salire sul treno per l’Europa. Le ultime sulle formazioni e la tv

Firenze, 10 marzo 2024 – Stasera al “Franchi” la Roma, domenica 17 marzo l’Atalanta a Bergamo. Molte delle chance della Fiorentina di conquistare l’Europa per la prossima stagione passano da queste due sfide, non decisive ma dove ogni prodezza o errore, ogni punto perso o guadagnato peseranno il doppio.

Stasera, come detto (ore 20.45, diretta tv su Dazn) è di scena a Firenze la Roma che, dall’esonero di Mourinho e dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, si è trasformata in positivo e, al momento, è una delle squadre più in forma del campionato.

Dopo l’exploit contro la Lazio, i viola hanno fatto un passo indietro in casa del Torino e si sono aggiudicati in modo rocambolesco l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa.

Stasera mister Italiano dovrebbe puntare in avanti su Belotti (ex di turno, che sfida con Lukaku) con Gonzalez, Bonaventura e Sottil a sostegno.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Barak; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Massa di Imperia