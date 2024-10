Fiorentina-Roma: Palladino contro Juric per l'Europa, formazioni e orari tv

Firenze 26 ottobre 2024 - Siamo ancora solo alla nona giornata e il campionato è ancora tutto da scrivere. Tra ambizioni, previsioni e aspettative disattese, domani al Franchi scenderanno in campo Fiorentina e Roma a caccia di punti per perseguire i rispettivi sogni di gloria per l'Europa della prossima stagione. Uno scontro diretto per l'Europa che conta, tra due ambienti diametralmente opposti in termini di morale e rapporto con il pubblico. Se infatti l'avvio di Raffaele Palladino è stato complicato, ma il recente periodo di forma sta trascinando anche i più scettici dalla parte dell'allenatore ex Monza, Ivan Juric sta faticando e a Trigoria aleggia il fantasma di un possibile ritorno di Daniele De Rossi. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le 20:45 della sera di domenica 27 ottobre.

La Fiorentina dopo l'inizio di annata difficile, dove non solo si sono collezionati pareggi, ma si è anche rischiato di non prendere parte alla Conference League, dopo i preliminari tiratissimi contro la Puskas Akademia. Palladino però è sopravvissuto alla tempesta e ora si trova per le mani una squadra con tanta qualità in lotta per quelle posizioni europee, che negli ultimi anni sono terreno di caccia per la viola e obiettivo stagionale per il proprio allenatore. Nelle ultime uscite i viola hanno ottenuto ben 6 risultati utili consecutivi, di cui ben 5 vittorie tra Serie A e coppe europee. Prestazioni in crescendo che hanno messo in mostra le qualità del tecnico e dei suoi ragazzi: tanti dei giocatori più attesi dal pubblico hanno cominciato a fare la differenza e ora si va a caccia di continuità. Dopo Milan e Lazio, ora è il momento della Roma, con l'obiettivo di collezionare nove punti in queste tre partite giocate al Franchi. In caso di successo infatti la squadra toscana avanzerebbe una seria candidatura al titolo di outsider nella corsa alla qualificazione di Champions League del prossimo anno.

Se da una parte l'ambiente è galvanizzato dalle ultime settimane del proprio allenatore, lo stesso non si può dire in casa Roma. Sia chiaro, il problema non è Ivan Juric in sé, il tecnico croato al momento rappresenta la punta di un iceberg, che affonda le radici nelle ragioni della separazione tra il club e il suo predecessore De Rossi. Non solo questo, dopo un buon avvio, l'effetto del cambio tecnico sembra essere già svanito, tanto che la dirigenza, ancora senza nuovo amministratore delegato, starebbe pensando a un ritorno dell'ex capitano in panchina. Voci di un clamoroso dietrofront che l'allenatore attualmente in carica può mettere parzialmente a tacere con un successo importante in trasferta, quello che sarebbe il primo della sua carriera da romanista, dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre lontano dall'Olimpico. Il successo per altro permetterebbe di agganciare proprio i viola in classifica, rientrando prepotentemente nel gruppo di squadre in corsa per la prossima Champions League.

Per questa sfida molto interessante per il proseguo della corsa nelle zone nobili di classifica, la designazione per la nona giornata ha scelto Simone Sozza per dirigere la sfida tra Fiorentina e Roma. Il direttore di gara lombardo sarà assistito da Passeri e Costanzo, con quarto uomo Zufferli. In sala Var siederanno invece Chiffi e Massa. Per il fischietto brianzolo si tratterà della direzione numero 11 della sua stagione, solo la quarta di Serie A, a fronte però di un avvio di annata molto ricco di impegni a livello continentale. Oltre a 1 partita di Serie B per lui ci sono infatti 2 sfide di Europa League, 2 preliminari di Champions League, 1 preliminare di Conference League e 1 di Nations League. I precedenti della Fiorentina con l'arbitro brianzolo non sono felici, sono infatti 4 le sfide passate con un pareggio e 3 sconfitte a bilancio per i viola, dieci invece i precedenti con i giallorossi, la squadra maggiormente arbitrata da Sozza in Serie A, lo score è di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte romaniste.

Probabili formazioni

Palladino dovrebbe confermare la squadra vista a Lecce, con però l'importanta eassenza di Gudmundsson tra i suoi titolari. Al posto dell'islandese probabile spazio per Beltran il quale in trequarti potrebbe sostenere l'unica punta, con Kouamé attualmente in vantaggio su Kean. Al fianco dell'argentino sulla tre quarti ci saranno Colpani e Bove, mentre in mediana Adli e Cataldi detteranno i tempi di gioco. In porta torna De Gea, dopo aver visto Terracciano in Europa, mentre la linea a quattro davanti al portiere spagnolo, sarà composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

Nella Roma, Angeliño dovrebbe rientrare nel terzetto di difesa come braccetto di sinistra al fianco di Mancini e N'Dicka. In mediana, dopo la buona partita in Europa League, dovrebbe essere confermato Koné, al suo fianco pronto Cristante, mentre sugli esterni ci saranno Çelik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco non si tocca Dovbyk, così come dovrebbero esserci pochi dubbi circa i due trequartisti alle sue spalle, con Dybala e Pellegrini pronti a fornire supporto al centravanti ucraino.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kouamé. All. Raffaele Palladino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Roma dello stadio Artemio Franchi, valevole per la nona giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 27 ottobre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Valon Behrami.