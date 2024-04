Fiorentina, sale l'attesa per il Brugge. Squadra al lavoro, il Franchi si riempie

Firenze, 30 aprile 2024 - La missione Club Brugge è partita questa mattina, quando la Fiorentina ha ripreso la preparazione dopo il giorno libero di ieri concesso al gruppo da mister Italiano. La scorpacciata di gol contro il Sassuolo fa parte ormai del passato, anche se è un buon viatico per preparare la difficile sfida europea. Il Brugge è probabilmente nel momento migliore della sua stagione.

L'avvento di mister Hayen ha portato entusiasmo e risultati, tanto che nel raggruppamento di fine stagione per assegnare il titolo i nerazzurri si sono arrampicati fino al primo posto, a parimerito con l'Anderlecht a quota 42 e con una lunghezza di vantaggio sul Royal Union SG. Insomma, al di là del patos che regala il campionato belga, il dato di fatto è che la Fiorentina dovrà essere molto brava a studiare il doppio confronto. Non sembrano esserci particolari dubbi di formazione per mister Italiano. Forse uno, massimo un paio. La vigilia di domani sarà scandita dalle tempistiche imposte dalla uefa. Alle 11 la rifinitura viola (primi 15 minuti aperti alla stampa), poi alle 14.30 la conferenza stampa di mister Italiano con un calciatore. In serata il cerimoniale del Brugge, con la conferenza stampa alle 18.15 e l'allenamento alle 19 sul prato del Franchi. Per quanto riguarda la formazione viola, torneranno tutti i calciatori rimasti a riposo domenica sera.

Terracciano in porta. Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, con l'unico ballottaggio tra Ranieri e Quarta, ma l'italiano è in netto vantaggio. A centrocampo tornerà Bonaventura, con lui dovrebbe esserci Mandragora se avrà smaltito il mal di schiena che lo ha escluso dai convocati per il Sassuolo. Nessuna novità prevista in attacco. Gonzalez a destra, Kouame a sinistra, con Beltran a ridosso di Belotti. Intanto comincia a sentirsi anche l'attesa. Ieri la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta tutti i tifosi. C'è bisogno di riempire il Franchi per renderlo un catino incandescente. Al momento siamo vicini a quota 25.000 biglietti venduti, il sogno è arrivare alla soglia dei 30.000. In vendita giovedì ci saranno anche migliaia di sciarpe (5 euro il costo) pensate per l'occasione e che coloreranno tutti i settori dello stadio. L'obiettivo unico è quello di spingere la squadra di Italiano verso la finale di Atene. Poi ci sarà tempo per organizzare il ritorno, dove i tifosi gigliati dovrebbero essere circa un migliaio. Alessandro Latini