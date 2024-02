Fiorentina super con la Lazio: è il rinascimento viola o un episodio? Il mese di marzo dirà la verità

Firenze, 27 febbraio 2024 – C’era da stropicciarsi gli occhi lunedì sera durante Fiorentina-Lazio, partita vinta dai viola per 2-1 ma che poteva benissimo concludersi con un punteggio molto più largo.

Viola spumeggianti

Dopo aver visto una serie di partite deludenti (alcune anche deprimenti) in questo 2024 (eccezion fatta per la goleada sul Frosinone, che però fa poco testo) contro i biancocelesti si è rivista la Fiorentina spumeggiante, aggressiva, intensa e di qualità disegnata da Italiano. Gonzalez in crescita (rigore sbagliato a parte), Bonaventura efficace nell’inedito ruolo davanti alla difesa e Arthur direttore d’orchestra che detta i ritmi con intelligenza. Una Fiorentina diversissima da quella vista quasi sempre in questa stagione, capace di creare tante occasioni da gol, finite sui pali, fuori di poco o respinte da Provedel. Difesa in serata buona, e lì davanti Beltran e Belotti hanno lottato e creato pericoli alla difesa di Sarri. per non dire dell’inserimento vincente di Kayode al suo primo gol in Serie A.

Ciclo di ferro

Sarà vera rinascita? Lo sapremo tra poco, nell’intenso tour de force del mese di marzo tra campionato e Conference League.

Si comincia a Torino contro il Toro (sabato 2 marzo, ore 20.45), poi a Budapest l’andata di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa (giovedì 7 marzo, ore 21); la gara di campionato a Roma sponda giallorossa, domenica 10 marzo alle 20.45; il ritorno contro il Maccabi Haifa, giovedì 14 marzo alle 18.45; in campionato a Bergamo contro l’Atalanta, domenica 17 marzo, ore 18; poi la sosta e la sfida casalinga al Milan, sabato 30 marzo alle 20.45. Dopo tutto questo (e prima della sfida alla Juve ai primi di aprile) avremo un quadro più chiaro, sperando di vedere confermata la rinascita viola.