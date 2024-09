Fiorentina tra Conference e mercato. Giorni intensi, in attesa di una svolta

Firenze, 26 agosto 2024 - Il punto con il Venezia, dopo quello con il Parma e il brutto pareggio con la Puskas Akademia, ha lasciato qualche strascico nell'ambiente viola. Al termine della gara fischi e contestazione da parte dei tifosi. E' bene scindere il doppio binario mercato-squadra. Perché è vero che il club dovrà completare con 3-4 rinforzi la rosa di Palladino da qui a venerdì sera, ma è altrettanto vero che pure in campo si debba accelerare un processo di apprendimento che sta andando un po' per le lunghe.

Il cambio di sistema di gioco sta richiedendo più tempo del previsto per essere assimilato. Contro il Venezia si è provato a registrare la fase difensiva - troppo vulnerabile contro gli ungheresi - e oggettivamente la squadra ha rischiato meno. A discapito però di qualcosa là davanti, dove il solo Kean nel primo tempo sembrava giocare da solo contro tutti. Kouame non ha il piede per rifinire in quella zona di campo, Barak è parso un corpo estraneo. Nella ripresa è entrato Colpani, in grande ritardo di condizione. La speranza è quella di averlo al meglio dopo la sosta. Ci ha provato anche Sottil, uno dei più pimpanti in questo scorcio. Solo mezzora a disposizione perché giocherà dal 1' giovedì sera contro la Puskas Akademia.

In Ungheria servirà una prestazione solida nelle due fasi, la Fiorentina non può permettersi di uscire dalla competizione europea ancora prima di cominciarla. Palladino rimetterà insieme i suoi titolari. Con Pongracic che tornerà a guidare la difesa. Mandragora sarà in mezzo al campo con Amrabat. Colpani con Sottil alle spalle di Kean. Oggi la Fiorentina è questa, in attesa del recupero di Gudmundsson (l'impressione è che anche lui sarà a disposizione dopo la sosta) e soprattutto di qualche colpo di mercato da parte di Pradè.

Ieri la Fiesole (in 'trasferta' per tutto l'anno in Ferrovia) ha chiesto a gran voce alla società di spendere. Dopo la cessione di Gonzalez alla Juventus i tifosi si aspettando elementi di livello in questi ultimi cinque giorni di mercato. Difensore (anche due), centrocampista ed esterno. I ruoli da coprire sono questi. Anche se oggettivamente potrebbe servire pure un vice Kean viste le difficoltà di Beltran spalle alla porta. Oggi potrebbe essere il giorno di Kostic. Esterno mancino in arrivo dalla Juventus che non scalda il cuore dei tifosi.