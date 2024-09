Il Colpo di Mezzanotte - Ikoné al passo d'addio. Kostic apre alla Fiorentina

Firenze, 25 agosto 2024 - Comincia oggi l'ultima settimana di mercato (per la verità cinque giorni) per la Fiorentina e per i club italiani. La società gigliata è una di quelle che deve fare di più sul doppio fronte delle uscite e delle entrate. Almeno quattro acquisti e forse altrettante cessioni. Partiamo da qui, perché la domenica ha accelerato l'addio di Ikoné. Inserito da Palladino nel finale di gara contro la Puskas Akademia (un paio di errori da matita rossa sotto porta), contro il Venezia non è stato convocato. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma poi si è capito che in mezzo c'erano anche logiche di mercato. Sull'esterno sono arrivati i club di Premier League. Squadre uscite allo scoperto un paio, anche se il Wolverhampton è largamente in vantaggio rispetto al Leicester. Già oggi sono attesi sviluppi importanti, che potrebbero anche essere definitivi. Da piazzare anche Christensen (anche lui non convocato e presente in tribuna), Brekalo e Infantino. Tolto dal mercato Bianco, che dovrebbe restare in rosa almeno fino a gennaio. Sul fronte entrate è caldissimo il nome di Filip Kostic, che nelle ultime ore avrebbe aperto al passaggio in viola. L'esterno serbo arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto legato ad alcuni obiettivi sportivi dalla Juventus e andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni mancini. Difficile la cessione di Parisi, più facile che Biraghi venga considerato come un terzo di difesa. Lì dove comunque qualcuno dovrà arrivare. In questo senso il nome di Andrea Carboni è sempre quello più attuale. Italiano, giovane, ha già lavorato con Palladino. Tutti elementi che ne velocizzerebbero l'inserimento. In bilico anche Valentini, il suo eventuale arrivo potrebbe essere legato a quello di Medina dal Boca. Giocatore che piace alla Fiorentina, la cui offerta di 14 milioni di euro è stata respinta. C'è una clausola rescissoria pari a 20 milioni che il Boca pretende. Vedremo nelle prossime ore se il club viola deciderà di migliorare la proposta per il centrocampista e per il difensore. La gara contro il Venezia ha mostrato l'esigenza anche di provare a reperire sul mercato un'alternativa a Moise Kean. L'ex Juve sta facendo bene, ma non potrà giocarle tutte. E Beltran in quel ruolo da 9 puro fa fatica. In questo senso chissà che alla fine non si provi a prendere dal Monza anche Milan Djuric, che il tecnico volle fortemente lo scorso gennaio.