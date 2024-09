Fiorentina-Venezia 0-0, il match del Franchi termina a reti inviolate

Firenze, 25 agosto 2024 - Fiorentina e Venezia non sono andate oltre lo 0-0, in questo secondo turno di Serie A. In uno dei due match domenicali delle ore 18:30, i viola e i lagunari hanno creato qualche chance da gol per parte, senza però riuscire a bucare la rete. Risultato positivo più per la squadra di Di Francesco, che esce indenne da una trasferta complessa come quella del Franchi e smuove la classifica, dopo la sconfitta maturata nella prima giornata. I ragazzi di Palladino, invece, raccolgono il terzo pareggio consecutivo tra campionato e Conference League.

Le formazioni titolari

Raffaele Palladino mette in campo una Fiorentina da turnover, in vista del match di ritorno della Uefa Conference League. La viola scende sul terreno di gioco con il 3-4-2-1: Terracciano difende i pali, protetto da Comuzzo, Ranieri e Biraghi. A centrocampo ci sono Dodò e Parisi sulle fasce, Amrabat e Richardson in mezzo. Sulla trequarti lavorano Barak e Kouamé, alle spalle dell'unica punta Kean. Dall'altra parte Eusebio Di Francesco schiera a specchio il suo Venezia. Joronen occupa il proprio posto in porta, Idzes, Altare e Sverko formano il terzetto difensivo. Candela e Zampano sono i due esterni a tutto campo, Duncan e Andersen i due centrocampisti centrali. Ellertsson e Oristanio si muovono alle spalle di Gytkjaer.

Primo tempo

La Fiorentina comincia in avanti, con Kouamé che cerca la profondità al 3' per Parisi, che conclude troppo centralmente per impensierire Joronen. Il Venezia cerca di pressare alto per infastidire il possesso palla dei padroni di casa, che per ora mantengono saldamente il pallino del gioco. Al minuto 12 Barak calcia troppo debolmente da fuori area e due minuti dopo, invece, Kean non centra neppure lo specchio della porta veneziana. Al quarto d'ora si accendono gli animi per via di un contrasto duro tra Oristanio e Biraghi, che fa saltare i nervi sul terreno di gioco. I lagunari si rendono molto pericolosi, per la prima volta questo pomeriggio al Franchi, al 19': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Duncan mette il pallone nel cuore dell'area e Idzes anticipa tutti di destro; il centrale difensivo indonesiano conclude con scarsa coordinazione e il pallone si spegne in curva. Alla mezz'ora i viola sfiorano l'eurogol con una rovesciata di Kouamé, che Joronen smanaccia via dalla linea di porta in tuffo. Dopo una fase di stallo, nel finale della prima frazione il portiere del Venezia deve impegnarsi in un paio di occasioni per mantenere il risultato in equilibrio: prima salva su un tiro potente di Parisi, andato via in slalom alla retroguardia ospite, poi evita il gol su un tentativo ravvicinato di Richardson. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

L'inizio della ripresa segue lo stesso fil rouge degli ultimi minuti del primo tempo. La Fiorentina attacca a tutto spiano e Joronen deve darsi da fare per tenere a galla i suoi: Barak dai venti metri lo costringe ad una parata in tuffo bassa, poi Kean ad una respinta a due mani, spazzata definitivamente da Altare in anticipo sul tap-in di Kouamé. I ritmi della partita rallentano e le opportunità da gol stentano ad arrivare. Il Venezia si fa vedere al minuto 67, quando una buona uscita palla a terra dalla difesa libera la corsa di Zampano, che rientra in area da destra e calcia forte ma centrale. I lagunari cavalcano l'onda del momento positivo e Terracciano deve disimpegnarsi due volte a distanza di pochi secondi, su un tiro di Raimondo e sul quasi autogol involontario di Comuzzo. La partita si avvia verso la conclusione e Biraghi all'89' cerca il gol decisivo con una botta da fuori, che termina però larga.

Il tabellino del match

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo (78' Martinez Quarta), Ranieri, Biraghi; Dodo, Amrabat, Richardson (78' Mandragora), Parisi; Barak (55' Colpani), Kouamé (68' Sottil); Kean (78' Beltran). Allenatore: Palladino. Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes (68' Svoboda), Altare, Sverko; Candela, Andersen (68' Nicolussi Caviglia), Duncan, Zampano; Ellertsson (87' Doumbia), Oristanio (46' Pierini); Gytkjaer (46' Raimondo). Allenatore: Di Francesco. Marcatori: - Direttore di gara: Simone Sozza. Cartellini gialli: Oristanio, Zampano, Mandragora Cartellini rossi: -