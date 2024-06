FR7 Magnifico Messere al Calcio Storico. Ribery, Firenze e la maglia viola: "Amo la città, qui tanti ricordi»

Non ci sono stati solo i calcianti di parte Rossa e Azzurra a prendersi la scena della finale di Calcio Storico Fiorentino di ieri. Tra i più applauditi sulle tribune del sabbione di Santa Croce c’è stato infatti l’ex campione viola Frank Ribery, scelto come Magnifico Messere per la finalissima del 2024 assieme all’allenatore della Rari Nantes Florentia maschile Luca Minetti. Per FR7 - attualmente a Coverciano per seguire il corso Uefa B e diventare allenatore - c’è stata quindi l’occasione di fare un tuffo nel passato, in ricordo della sua esperienza a Firenze (il francese ha giocato alla Fiorentina tra il 2019 e il 2021) e di quello che il popolo viola gli ha trasmesso: "È la prima volta che assisto a una partita di Calcio Storico. Quando ero un giocatore della Fiorentina sarei voluto venire a vedere una partita ma poi a causa del Covid tutto è stato bloccato" ha spiegato l’ex Bayern, fino allo scorso anno collaboratore tecnico della Salernitana.

"Mi fa piacere essere a Firenze perché è una città che amo e ho sempre avuto un bel rapporto con le persone e i tifosi". Ribery ha poi parlato del Tour de France, che prenderà le mosse da Firenze il prossimo 29 giugno: "Sono contento che il Tour parta da qui quest’anno perché si tratta di una corsa molto famosa e il fatto che abbia inizio in un luogo così bello è stupendo". Un pensiero, infine, per gli Europei di calcio: "Tiferò per la Francia essendo francese però spero che l’Italia possa fare un bel percorso".

An. Gia.