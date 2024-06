Il Colpo di Mezzanotte: Zaniolo, si accende la sfida con l'Atalanta. L'Ajax blocca Ikoné

Firenze, 25 giugno 2024 - Daniele Pradè si è seduto di fianco al suo nuovo allenatore e non ha battuto ciglio. Qualcuno ha provato a sollecitarlo ma lui è rimasto ligio al suo proposito iniziale. "E' il giorno di Raffaele, oggi non si parla di mercato". E così è stato nel corso dei quaranta minuti in cui sono state poste le domande a Palladino nel giorno della sua presentazione. Eppure il mercato gigliato non si è fermato, a caccia dei primi colpi in entrata e in uscita. Partiamo da Ikoné. Nelle ultime ore è uscita fuori una proposta dell'Ajax che ha rallentato il suo approdo all'Al-Duhail. Si aspettava solo lo scambio dei documenti, ma il sondaggio dall'Olanda ha messo tutto in ghiaccio. Nota la speranza di Ikoné di rimanere a giocare in Europa. C'è da capire che tipo di offerta possa mettere sul piatto l'Ajax. Il prestito paventato inizialmente non va bene per la Fiorentina, che il giocatore vuole venderlo a titolo definitivo. I 10-12 milioni che arriverebbero dal Qatar andrebbero più che bene. C'è ancora da aspettare prima di salutare il francese (uno dei pochi, forse l'unico, che Palladino non è riuscito a contattare) ma una certezza ormai c'è: lascerà la Fiorentina. E' stata una giornata importante anche sul fronte Nicolò Zaniolo, tormentone di questo mese di giugno. Il calciatore ha ribadito la volontà di tornare a giocare in Serie A. Lo sa anche il Galatasaray, che ha un'offerta (ormai carta straccia) del Villarreal pari a 15 milioni. La volontà dei calciatori è ormai prioritaria e così si è riacceso il duello tra la Fiorentina e l'Atalanta. Dea disposta a mettere sul piatto un prestito oneroso (5 milioni) più un riscatto intorno ai 15 milioni. Fiorentina che propone un prestito con obbligo di riscatto al raggiungersi di alcune condizioni. Due formule diverse, con il calciatore che gradisce entrambe le destinazioni. A Firenze avrebbe probabilmente più spazio, l'Atalanta propone di contro il fascino della Champions League. Valutazioni da fare, sia in Turchia che in Toscana, dove c'è la base estiva della ricomposta famiglia Zaniolo. Dalla parte della Fiorentina c'è anche l'ottimo rapporto con l'agente Vigorelli, col quale ci sarà da decidere anche cosa fare con Kayode nel momento in cui L'Aston Villa decidesse di alzare l'offerta sopra i 20 milioni. Alessandro Latini