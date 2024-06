Il Colpo di Mezzanotte - Addio Ikoné, 115 partite in maglia viola e tanti rimpianti

Firenze, 25 giugno 2024 - L'avventura di Jonathan Ikoné alla Fiorentina è di fatto da considerarsi conclusa. Sta andando a buon fine in queste ore la trattativa per portare l'esterno francese all'Al-Duhail dove ritroverà l'allenatore Galtier con cui aveva ben lavorato ai tempi del Lille. Una sorta di mentore che proverà a rilanciarlo seppur nel campionato qatariota.

La Fiorentina riesce dunque a piazzare il primo colpo in uscita della sua estate. Non chiaro quanto arriverà nelle casse di Rocco Commisso, ma la cifra si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. Manco a dirlo, Ikoné per lasciare l'Europa sarà ricoperto d'oro, ma questo è un aspetto che non riguarda la Fiorentina.

Si attende solo lo scambio dei documenti, oggi Daniele Pradè potrebbe confermare lo stato avanzatissimo della trattativa nel corso della conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino. Ikoné, arrivato dal Lille dopo ottime prestazioni anche in Champions League e per la cifra di 15 milioni di euro, saluta Firenze dopo 115 partite, con 12 gol e 13 assist.

Bottino che non lo farà rimpiangere dai tifosi della Fiorentina, spesso con lui molto critici per prestazioni al di sotto del proprio potenziale. Discontinuo, a volte indolente, è sempre stato dipinto come un atleta calato completamente nella realtà viola, attaccato alla maglia e ai compagni. In campo le sue qualità si sono viste in rarissime occasioni. Adesso la Fiorentina potrà provare a dare l'assalto anche al primo colpo in entrata. Il nome più caldo è senz'altro quello di Nicolò Zaniolo. E' un'idea che Daniele Pradè la coltiva da mesi. Era pieno inverno quando attivò i primi contatti per portarlo alla Fiorentina. Joe Barone era d'accordo, la scommessa tecnica li stuzzicava entrambi.

Ancora nel vivo della trattativa non ci siamo, ma i contatti sono diventati più fitti e si sta realmente provando a trasformare l'idea in qualcosa di concreto. La posizione di Zaniolo è chiara. Vuole tornare in Italia, il prossimo deve essere il campionato del suo rilancio in Serie A.

Dopo le avventure in Turchia e Inghilterra non vuole farne una terza all'estero (in Spagna il Villarreal ha offerto 15 milioni). Ha fatto capire di gradire tanto la Fiorentina quanto l'Atalanta. In viola si tratterebbe di un ritorno. Andò via dall'Under 16, non confermato da Pantaleo Corvino.