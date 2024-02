"Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti annunciano la nascita di Brando: una gioia immensa per la coppia"

"Quattro febbraio 2024, ore 17.11, è nato Brando. E’ iniziata la favola più bella della nostra vita. Mamma & Papà ti amano già alla follia".

E’ con questo post su Instagram che Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti hanno annunuciato di essere diventati genitori. Si tratta del primo figlio della coppia, sicuramente una grande gioia per entrambi, che anche i compagni di squadra di Castrovilli hanno voluto condividere con lui attraverso tanti messaggi. Per il centrocampista viola un motivo in più per festeggiare questo inizio di 2024 che a breve dovrebbe vedere il suo ritorno in campo.