Giudice sportivo. Stop Biraghi, il giallo in Arabia costa caro. Contro l’Inter nuova chance per Parisi

Il cartellino giallo rimediato da Cristiano Biraghi nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli gli costerà un turno di squalifica in campionato. Il capitano viola era diffidato e il nuovo regolarmento prevede un turno di stop che sarà ratificato dal giudice sportivo. Biraghi salterà così la sfida contro l’Inter in programma al ’Franchi’ domenica 28 gennaio alle 20.45. Sarà l’occasione per Fabiano Parisi di tornare fra i titolari nel suo ruolo naturale. Non gioca infatti dal 1’ come terzino sinistro dalla trasferta di metà dicembre in casa del Ferencvaros. Occasione da sfruttare per provare a tenersi il posto.