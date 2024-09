Fiorentina-Lazio 2-1: prima vittoria in rimonta targata Gudmundsson!

Firenze, 22 settembre 2024 - La Fiorentina centra finalmente la prima vittoria in stagione e lo fa battendo la Lazio al Franchi per 2-1. Gara sbloccata da Gila nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Gudmundsson su calcio di rigore.

Palladino conferma il 3-5-1-1 visto a Bergamo e manda in campo Quarta, Comuzzo e Biraghi a protezione di De Gea. Dodo e Gosens sulle corsie esterne, Bove (con compiti d'inserimento offensivo), Cataldi e Mandragora in mediana. Colpani a sostegno di Kean. In avvio è la Lazio a farsi preferire per palleggio e qualità della manovra, ma al 10' la Fiorentina ha un'occasione incredibile per sbloccare la gara. Cataldi recupera palla in pressione alta, Kean libera Colpani al tiro in piena area: diagonale deviato da Provedel che colpisce il palo. Di fatto è l'unico vero sussulto del primo tempo della Fiorentina. La Lazio cresce con il passare dei minuti. Isaksen impegna De Gea al 19' con un tiro ravvicinato, ma è al 37' che il portiere spagnolo si esalta sul mezzo diagonale di Dia, che aveva spaccato in due la difesa viola. Al 40' però la Lazio va in vantaggio. Punizione di Tavares (concessa in modo dubbio per un fallo di Kean), Gila a centro area anticipa Comuzzo e di testa batte De Gea. La Fiorentina sbanda, Biraghi anche. Retropassaggio folle che innesca Dia, nell'occasione è bravo Comuzzo a non cadere nelle finte. Primo tempo che va in archivio con la Fiesole (come sempre posizionata in Ferrovia) che incita la Fiorentina a non mollare.

In avvio di ripresa i primi cambi viola. Fuori Martinez Quarta e Biraghi, dentro Ranieri e soprattutto Gudmundsson. La musica cambia subito. L'islandese viene steso in area da Guendouzi, Marcenaro indica il dischetto. Lo stesso Gudmundsson trasforma dagli undici metri spiazzando Provedel. Per lui la prima esultanza sotto la curva. Palladino cambia sistema di gioco, la difesa a quattro (con Gosens e Dodo terzini) sembra regalare più solidità alla squadra. Al 65' il tecnico osa ancora di più. Fuori Mandragora, dentro Kouame. Poco prima era terminata la partita di Castrovilli, fischiato dai suoi ex tifosi al momento della sostituzione. Al 70' bella manovra viola. Colpani manda sul fondo Dodo, cross perfetto per Kean che da centro area cestina l'occasione con un colpo di testa svirgolato sul fondo. Al minuto 80 (pochi istanti prima di lasciare il posto a Ikoné) buono spunto di Colpani, che parte da destra e calcia sul secondo palo, con la palla che esce di pochissimo sul fondo. A quattro minuti dal termine la Fiorentina è fortunata. Da azione d'angolo Guendouzi colpisce con la nuca il pallone che va a sbattere sul palo. Ma la partita non è finita. Al 90' Dodo affonda sulla destra. Intervento di Tavares che per Marcenaro è regolare, per il Var è calcio di rigore. E Gudmundsson è ancora freddissimo. Cambia soluzione e batte Provedel centralmente. E' delirio viola, ancora sotto la Ferrovia. Nel recupero (era entrato anche Adli) la squadra di Palladino è riuscita ad amministrare bene tempo e risultato. Finalmente la prima vittoria in campionato, arrivata in rimonta e targata Gudmundsson.

Tabellino

FIORENTINA-LAZIO 2-1

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Quarta (dal 1’s.t. Gudmundsson), Comuzzo, Biraghi (dal 1’s.t. Ranieri); Dodo, Mandragora (dal 20s.t. Kouame), Cataldi (dal 37’s.t. Adli), Bove, Gosens; Colpani (dal 35’s.t. Ikone); Kean. A disposizione. All. Palladino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (dal 23’s.t. Marusic), Patric, Gila, Nuno Tavares; Castrovilli (15’s.t. Rovella), Guendouzi; Isaksen (dal 15’s.t. Tchaouna), Dia (dal 23’s.t. Pedro), Zaccagni; Noslin. All.: Marco Baroni

Arbitro: sig. Matteo Marcenaro – sez. Genova

Marcatori: 40’p.t. Gila (L), 5’s.t. Gudmundsson (rig)(F), 44’s.t. Gudmundsson (rig)(F)

Ammoniti: 11’p.t. Gosens (F), 26’p.t. Isaksen (L), 42’p.t. Biraghi (F), 40’s.t. Patric (L), 44’s.t. Tavares (L), Dodo (F) 48' s.t.