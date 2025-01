Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Henrique, sì ai viola. Ma Pradè tiene in caldo Man

Firenze, 14 gennaio 2025 - Serata da incubo per la Fiorentina, che a Monza regala tre punti e la seconda vittoria in campionato ai brianzoli. Tanto da rivedere e da correggere, ha esordito l'ultimo arrivato Folorunsho, ma oggettivamente la pochezza messa in campo va oltre il mercato. A giudicare dall'ultimo mese servirebbero colpi in tutti i reparti nelle prossime due settimane. La squadra vista fino a novembre aveva invece oggettivamente poco da correggere. Adesso serve equilibrio, nel giudizio e nell'operato della società. Pradè e Goretti continuano a lavorare per modificare la rosa di Palladino. Nel pre partita il dg Alessandro Ferrari ha rilasciato dichiarazioni significative. «Abbiamo grande fiducia in tutto il gruppo, è normale attraversare momenti di alti e bassi nel corso della stagione. Siamo certi che anche Colpani e Gudmundsson sapranno darci soddisfazioni. Ho incontrato Galliani, ma non abbiamo discusso di Pablo Marí, che è un ottimo difensore. In difesa abbiamo già molte alternative. Siamo arrivati al girone di ritorno in una buona posizione e vogliamo restare in alto, migliorando senza alterare equilibri che stanno funzionando. Luiz Henrique? È un ottimo allenatore (ride, ndr). Il presidente non vuole lasciare nulla di intentato: c’è la possibilità di investire, ma lo faremo in maniera ponderata e utile per la squadra. Commisso vuole regalare emozioni ai tifosi, ci batteremo per obiettivi importanti e per lasciare un segno significativo».

Tradotto. Pablo Marì resta assolutamente trattato ma in stand by anche perché è uscito infortunato all'intervallo. Vedremo nelle prossime ore le parti cosa decideranno di fare. Il discorso Luiz Henrique è più o meno analogo ai giorni scorsi, anche se la Fiorentina è forte del sì del giocatore, ma deve ancora trovare l'accordo con il Botafogo. 20 milioni di euro più bonus l'offerta, 30 la richiesta. Nel frattempo i viola hanno deciso di cautelarsi andando a sondare anche eventuali alternative al jolly brasiliano. Il nome nuovo è quello di Dennis Man, esterno offensivo del Parma.

Confermata anche la volontà di prendere un centrocampista in più dopo Folorunsho. Ai vari Bondo, Matic, Cristante e Frendrup si è ri-aggiunto anche Lovric dell'Udinese. Identikit chiaro, serve un calciatore muscolare da far giocare in coppia con Adli.