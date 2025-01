Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Henrique, una buona notizia. Serve cedere Ikoné-Kouame

Firenze, 12 gennaio 2025 - Difficile che il weekend porti con sé notizie importanti di mercato. La Fiorentina non è esente da questa regola non scritta. Spazio al campo, alle partite, con i viola che saranno impegnati addirittura lunedì sera a Monza. Dove si continuerà a parlare di e con Pablo Marì. Smentite di rito a parte, il difensore spagnolo è da settimane nel mirino della Fiorentina. Lo ha chiesto esplicitamente mister Palladino e la trattativa è più che avviata. Il Monza aspetta il sostituto (che può essere Moreno) ma sa bene di dover cedere il suo vice capitano per non perderlo a parametro zero fra pochi mesi. La sensazione è che il tutto possa concludersi con la stretta di mano dopo la partita di domani sera.

Il capitolo Luiz Henrique si è arricchito nelle ultime ore di un particolare non secondario. Si pensava che il Lione fosse la rivale più agguerrita nella corsa al jolly offensivo brasiliano del Botafogo. Le due squadre del presidente Textor potevano pensare di imbastire un trasferimento. Niente di più sbagliato. La federazione francese ha imposto lo stop del mercato al Lione a causa dei noti problemi finanziari del club. Il presidente Textor dunque non potrà 'comprare' il giocatore dal Botafogo. Situazione che era piuttosto grottesca, adesso però risolta. Concorrente in meno dunque, con il giocatore che dovrà scegliere tra la Fiorentina e alcuni club inglesi, tra cui sicuramente il Crystal Palace. L'offerta viola è sempre intorno ai 20 milioni più bonus, la richiesta ferma a 30. Ma sul calciatore brasiliano la Fiorentina non ha dubbi e fa sul serio.

In attesa del fisiologico lavoro di intermediari e procuratori, Daniele Pradè e Roberto Goretti sono all'opera sulla partita più complicata di tutto il mercato invernale. Cedere a titolo definitivo sia Ikoné che Kouame. O almeno uno dei due. Serve far posto all'eventuale colpo Henrique e magari racimolare qualcosa per migliorare l'offerta. D'altro canto la Fiorentina ha preso circa 8 milioni dal River Plate per Quarta e li ha dirottati su Folorunsho. Manovra complicatissima perché entrambi hanno mercato in prestito, ma ad oggi di club disposti a comprarli non ce ne sono. Anche perché Ikoné è reduce da stagioni così così, mentre Kouame percepisce un ingaggio fuori portata (1.7 milioni a stagione) per le squadre di seconda fascia. La vera impresa sarà questa, al di là dell'assalto a Henrique.