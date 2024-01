I numeri e le statistiche. Nove reti su un totale di 29. Primi per gol segnati di testa

La squadra di Italiano usa la testa e la sa usare anche molto bene, al punto che nessuno in Serie A stia riuscendo a segnare così tanti gol di testa come la Fiorentina. Anche se quasi la metà delle 29 reti stagionali messe a segno in campionato sono state realizzate di destro (13), le 9 trasformazioni di testa sono quelle che stanno garantendo ai viola il quarto posto in classifica. Nico Gonzalez, anche in questa specialità, è il bomber stagionale con 3 reti, seguito da Quarta a due e da Mandragora, Duncan, Ranieri e Beltran a quota uno.

Il miglior sfornatore di assist-gol, ossia di cross in questo caso specifico, è Duncan, capace di mandare in gol due volte Gonzalez e una Quarta. Da evidenziare, poi, il fatto che ben 7 di questi 9 gol di testa siano risultati poi decisivi ai fini del singolo risultato, tanto che potremmo quantificare il valore aggiunto di queste marcature in 8 punti, cioè il 24% sul totale. Dietro ai viola, in questa particolare graduatoria, troviamo la Juventus e la Roma con 8 gol.

Roberto Vinciguerra