I punti caldi del match. Beltran dovrà sacrificarsi. Nikola-Dusan, duello slavo

L’idea di Italiano è quella di andarsela a giocare. Nella mentalità della Fiorentina non c’è l’opzione di speculare sulle caratteristiche dell’avversario di turno. Un pregio, a volte anche un difetto. La squadra viola non ha che la strada del gioco e delle idee per provare a mettere in difficoltà la Juventus, lei sì capace anche di trasformarsi in operaia. La gara dell’andata è un monito dal quale partire e, possibilmente, starne alla larga tatticamente. Bianconeri che uscirono con i tre punti dopo una partita totalmente difensiva. Può sembrare un paradosso, ma attaccare quel blocco basso a novembre fu complicatissimo e poco produttivo. La Fiorentina dovrà essere brava a palleggiare per far uscire la Juve dalla propria metà campo, stando attenta a non concedere ripartenze facili ai vari Cambiaso, Kostic e Chiesa, scattisti veloci poi difficili da controllare in campo aperto.

Il tema della partita è questo, entrando poi nelle pieghe del match si può ipotizzare tanto altro. Ad esempio lì sulla trequarti viola, dove agirà Locatelli in versione play e dove dovrà sacrificarsi senza palla Beltran. Compito che non lo spaventa. Come ci sarà da trovare la giusta alchimia sugli esterni per prendere i famosi ‘quinti’ avversari. Movimenti comunque codificati, i pregi e i difetti del 3-5-2 di Allegri si conoscono bene. Fra i duelli individuali più attesi quello fra gli amici Milenkovic e Vlahovic, oltre che quello dall’altra parte del campo tra Bremer e Belotti. Serata complicata, al brasiliano si aggiungeranno Danilo e Gatti. Il Gallo dovrà essere bravo a staccarsi dalla marcatura e lavorare qualche metro più indietro per favorire gli inserimenti dei compagni.

Alessandro Latini