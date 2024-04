Ikonè. "Volevo vincere. Contro il Plzen possiamo farcela»

Jonathan Ikoné ha siglato contro il Genoa il quarto gol della sua stagione. Il secondo in campionato che è valso il pareggio alla Fiorentina. Stagione piuttosto anonima per l’esterno francese, che ogni tanto tira fuori qualche prestazione sopra le righe. "C’è un po’ di dispiacere perché volevamo vincere. Abbiamo fatto di tutto ma è difficile fare gol contro queste squadre che si chiudono: adesso testa alta per la prossima partita che per noi è molto importante. Il mister nell’intervallo mi ha detto di avere pazienza perché non c’erano tanti palloni per me. E quando mi sarebbero arrivati, di sfruttarli al meglio. Il gol? La palla di Jack è stata top e io ho fatto di tutto per fare gol. Per fortuna è andata bene". Poi il francese aggiunge. "Contro il Viktoria Plzen dobbiamo fare di più, a testa alta possiamo farcela".

Nel dopo gara ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il ds Daniele Pradè, dopo la lettera di Commisso che lo ha investito di maggiori responsabilità. "Mi sono sempre occupato della parte sportiva, certo poi Joe per me era tantissimo. Io cercherò sempre di fare il massimo per lui, per il presidente e per i tifosi. Credo di avere la dote di lavorare sempre e non mollare mai nulla. Ce la metterò tutta ancora di più".

Alessandro Latini