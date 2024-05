Il brasiliano protagonista del secondo scudetto. Amarildo grave in ospedale. Ora di ansia per il campione

Sono state e continueranno ad essere ore di forte apprensione a Firenze per la salute di Amarildo. L’ex campione viola, tra i protagonisti dello storico secondo scudetto della Fiorentina e ormai da svariati decenni tornato a vivere in Brasile, si trova infatti ricoverato da qualche giorno in gravi condizioni in ospedale, in seguito ad un gravissimo malore (l’ennesimo degli ultimi anni) che ne ha messo a serio rischio la vita.

Ad informare parenti, amici e tutti gli ex compagni della Fiorentina ci ha pensato il figlio del campione del mondo nel 1962, Rildo, che in particolare in queste ore sta tenendo un filo diretto aperto sia con Claudio Merlo che con Luciano Chiarugi. Nato a Campos dos Goytacazes, nello Stato di Rio de Janeiro, il 29 luglio 1939, Amarildo è approdato per la prima volta nel campionato italiano nel 1963, acquistato dal Milan, con il quale l’ex attaccane ha giocato fino al 1967 prima di trasferirsi in riva all’Arno. In maglia viola Amarildo ha giocato solo tre stagioni riuscendo tuttavia a diventare un’autentica icona all’interno di quella Fiorentina yè-yè che nel 1969 vinse il tricolore. In Serie A il brasiliano ha poi giocato con la maglia della Roma fino al 1972.

An. Gia.