Il ceco della Fiorentina. Barak, amuleto della Conference: "Abbiamo motivazioni altissime»

L’amuleto di Italiano in Conference League è carico. Antonin Barak è l’uomo di coppa, quello che spunta sempre fuori nei momenti decisivi. "Ho iniziato male la stagione, sono stato fuori a lungo. Mi è servito del tempo ma adesso sto bene. Siamo dentro a tutte le competizioni a un mese e mezzo dalla fine della stagione e questo è un grande traguardo". Tempo per pensare al resto, adesso c’è il Viktoria Plzen. "Sono sincero, abbiamo rispetto per loro che sicuramente vorranno scrivere la storia del club e andare oltre i quarti, ma noi dobbiamo passare il turno in ogni modo. Abbiamo l’obiettivo di arrivare dove lo scorso anno e sappiamo di poterlo fare. Un passo alla volta, con la concentrazione giusta: la nostra motivazione è altissima".

Ale. La.