Il mercato dei nuovi arrivi. Zaniolo, viola in prima fila. Palladino chiede Gaetano. Tessmann è un’occasione

Fantasia al potere. O almeno quella è la speranza. Le ultime mosse di mercato viola mirano in quella zona di campo. Lì dietro a quel centravanti che oggi ancora non ha un nome. Si è capito che dovrà essere di livello internazionale. Insomma, un calciatore che non si vede dall’addio di Vlahovic. Ma il valzer della punta propone (ancora) candidature che non sembrano rispondere all’identikit di cui sopra. Serviranno tempo e pazienza (oltre ad almeno 25 milioni).

Per il momento la Fiorentina si concentra altrove. Capitolo Zaniolo aperto più che mai. Il calciatore del Galatasaray si sta godendo la famiglia al mare in Toscana. Il nuovo corso social in versione papà piace, mostra crescita e maturità. A livello tecnico Pradè non ha mai avuto dubbi, il discorso risale a diversi mesi fa quando ci furono i primi approcci (con l’avallo di Barone) per una trattativa estiva. La situazione è chiara: con l’Atalanta più defilata si è capito che la Fiorentina può rappresentare la priorità del calciatore. Che sul tavolo ha una proposta del Villarreal. Per il momento congelata. L’obiettivo di Pradè è un prestito, magari con opzione.

Nelle ultime ore, intanto, è rimbalzata da Napoli la candidatura di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 del Napoli che ben ha figurato nel Cagliari. Richiesta di Palladino che Pradè ha raccolto. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un confronto per capire valutazione e margini di trattativa. Facendo un passo indietro alla linea mediana, resistono Tessmann e Vranckx. Il mediano del Wolfsburg è un ‘flirt’ che dura ormai da un anno. Richiesta di 6-7 milioni più bonus giudicata ancora alta dalla Fiorentina. Tessmann invece è l’occasione del momento. Giocatore più duttile, jolly della mediana. Costo non esoso (anche per lui servono circa 7 milioni).

