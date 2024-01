Il personaggio. Bonaventura, aria di... derby. Contro l’Inter 5 gol e 5 assist

È stato uno dei due trascinatori della Fiorentina nella prima parte di stagione (insieme a Gonzalez), poi una botta al piede presa a Roma, un periodo di assenza e qualche prestazione sottotono. Le aspettative su Bonaventura sono sempre alte, perché il centrocampista viola abbina esperienza a classe, e proprio al Franchi (ma anche in trasferta) spesso ha fatto vedere grandi cose. Il suo futuro è in bilico, perché un eventuale rinnovo di contratto sembra ancora lontano, ma il presente racconta un Fiorentina-Inter in cui il numero 5 viola proverà ad aiutare la squadra a ottenere un risultato positivo. Contro i nerazzurri Bonaventura ha segnato 5 gol e realizzato 5 assist (in 22 partite), numeri notevoli. Solo contro Napoli e Bologna Jack ha segnato di più (6 gol a entrambe ma 2 assist in tutto). I nerazzurri dunque sono tra le vittime preferite di Bonaventura. Non un avversario qualsiasi, considerando i sei anni in cui il classe 1989 ha indossato la maglia dei "cugini" del Milan. Aria di derby dunque. Sul futuro, si vedrà.

Alessandro Guetta