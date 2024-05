Il posticipo delle 20.45. Domani sera il Monza in casa. Sfida fra Italiano e Palladino

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della partita casalinga col Monza, fissata per le 20.45 di domani. Ieri la squadra è scesa in campo nel corso della mattinata al Viola Park, anche oggi i viola si alleneranno alle 11 per quella che sarà la rifinitura, ultimi dettagli da sistemare dunque per la partita che vedrà di fronte Italiano e Palladino, ovvero il presente della Fiorentina e uno dei tecnici accostati alla panchina gigliata per la prossima stagione. Ma tutti (allenatore, giocatori e società) sono concentrati su questo intenso finale di stagione, perché da qui al 2 giugno la Fiorentina giocherà quattro partite di campionato e la finale di Conference League, l’appuntamento più atteso.

Restano da monitorare le condizioni di Bonaventura, perché il classe 1989 non era neanche in panchina a Bruges, per adesso continua il suo percorso di recupero dopo il problema fisico accusato a Verona. Per la sfida con il Monza Italiano dovrebbe puntare su un massiccio turnover, cambieranno dunque i terzini (favoriti Kayode e Parisi) ma anche tanti altri ruoli. Come centravanti possibile chance per Nzola, alle sue spalle potrebbero agire Ikoné, Barak e Castrovilli.

Dubbi sul portiere, perché dopo la parata decisiva nel finale di partita in Belgio, Terracciano potrebbe avere un turno di riposo e di conseguenza ci sarebbe una chance per Christensen. Per quanto riguarda la cornice di pubblico, ad ora sono circa 23.000 i tifosi viola attesi sugli spalti, un dato che può ancora crescere tra oggi e domani, con i biglietti che resteranno in vendita fino al fischio d’inizio.

Alessandro Guetta