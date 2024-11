Il programma della squadra. Altri 3 giorni di stop. Si riprenderà lunedì

Saranno ancora in tutto tre (compreso oggi) i giorni liberi di cui potrà godere la Fiorentina in vista del ritorno in campo per gli allenamenti. Dopo il filotto di sei vittorie in campionato, Palladino ha deciso di concedere alla squadra sette giorni di riposo, con Ranieri e soci che lunedì riprenderanno a lavorare al Viola Park in vista della trasferta a Como. Una sosta decisamente lunga ma ponderata quella che il tecnico ha accordato ai suoi giocatori, che alla ripresa degli allenamenti - salvo i Nazionali e Gudmundsson - dovrebbero essere al completo: le condizioni di di Bove e Cataldi non destano preoccupazioni, tanto che nella trasferta del 24 si riprenderanno il posto da titolare.

A.Gian.