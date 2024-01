Il tecnico e la missione rivincita. Voglia, rabbia, determinazione. Italiano si appella anche ai tifosi: "Con loro siamo capaci di tutto»

Archiviare la Supercoppa e tuffarsi a capofitto nel campionato. Vincenzo Italiano indica la strada ai suoi ragazzi, seppur sul percorso della Fiorentina ci sia la fortissima Inter di Simone Inzaghi. "Ci giochiamo una partita importante. Si riparte in campionato, sappiamo di quanto sarà difficile contro una squadra che sta bene da tutti i punti di vista. Però giochiamo in casa, abbiamo lavorato per alcuni giorni approfondendo un po’ tutti i nostri principi per cercare di capire cosa può mettere in difficoltà l’Inter. Mi auguro serva per dare battaglia a una squadra così forte". Il pensiero poi torna a Riad. "Non nascondiamo la delusione, anche se la squadra ha fatto quello che doveva fare. Il risultato è stato bugiardo, potevamo ottenere qualcosa in più. Archiviamo questa semifinale, è stata un’esperienza. Adesso pensiamo al campionato con rabbia, voglia e determinazione".

Italiano si gode il girone d’andata, ma punta lo sguardo al futuro. "La classifica è bella e non lo nascondiamo, il girone d’andata non ce lo toglie nessuno. Però bisogna alimentare tutto, continuare a spingere. Il girone di ritorno è sempre diverso. Bisognerà affrontare le partite con grande determinazione, gli obiettivi diventano importanti per tutti. Dobbiamo confermarci, continuare su questi livelli. In campionato quando riusciamo a esprimerci otteniamo sempre il risultato. Il percorso deve essere analogo anche nel ritorno, perché in quella posizione vogliamo rimanerci in tutti i modi".

Una grande mano arriverà dal pubblico. Si va verso un Franchi pieno. "Nel momento in cui lo stadio si accende inizia a trascinarci e siamo capaci di esprimerci in maniera esaltante. Le prestazioni sono condite da grande determinazione grazie al loro aiuto. Contro questa corazzata dovremo giocare tutti insieme".

Alessandro Latini