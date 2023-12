Il terremoto Superlega. Il dg Barone sta con l’Uefa: "Tutti i club si espongano»

dall’inviato

La Superlega è il tema del momento, inevitabile che sia così. Anche perché si parla di un indotto da dividere da almeno cinque miliardi di euro annui. Intorno a queste cifre ruota lo scontro con la Uefa, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha ridato linfa al progetto di una nuova competizione per club. Ma la novità ha suscitato pareri contrastanti, con i pochi top club europei che vedono con favore questa nuova competizione. Tanti altri molto meno. Anzi, proprio contro. Le perplessità restano e la maggior parte delle società italiane (soprattutto quelle con proprietà straniere) non aprono a questa ipotesi. Tra queste la Fiorentina. E il dg Barone prima della gara, ha ribadito come il club viola sia decisamente avversario di questo progetto, giurando fedeltà al presidente dell’Uefa, Ceferin.

"Siamo contro la Superlega, siamo sempre stati contro. Gli architetti disegnano un sistema per allargare le distanze tra medio-piccole e grandi, questo non va bene". E per rafforzare il concetto spiega: "Già una cosa del genere l’abbiamo combattuta nel sistema calcistico americano, in cui non esistono promozioni e retrocessioni". Ma soprattutto il dirigente viola sottolinea come la proprietà viola abbia dato tanto "e vuole continuare a farlo. Siamo a favore della Figc e siamo legati da grande amicizia a Uefa e Fifa, come avete visto anche all’inaugurazione del Viola Park con Ceferin presente. Mi auguro e chiedo ai colleghi di Serie A che non hanno ancora preso posizione, di farlo come io. Bisogna proteggere il sistema, i nostri soldi, ma soprattutto i tifosi".