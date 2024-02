Ippica Trotto. Brivio d’Elite si prende il Premio. E Facci firma il terzo successo

Il convegno che si è svolto questo fine settimana all’ippodromo Cesare Meli di Firenze proponeva come corsa clou il Premio Oreficeria Pretolani (montepremi euro 9.350), riservato agli anziani di categoria C e D sui 1600 metri. Erano otto i trottatori in partenza, Valente Fb con Paladini assumeva il comando su Diana Pizz, in errore Cluny dei Greppi. Ai 600 in 43.3 Diana Pizz, con Federico Esposito, spostava la traiettoria per anticipare Brivio d’Elite e si portava ai fianchi del leader, che superava il km in 1.13.8. Diana Pizz all’esterno pigiava sull’acceleratore con un quarto veloce in 27.9.

In retta d’arrivo Brivio d’Elite (cavallo col numero 8) volava in meno di 14.3 superando gli avversari e s’imponeva in 1.12.6 sul rush veemente della svedese Godiva Doc (numero 6), che con Matteini precedeva Valente Fb (numero 3) e Diana Pizz (numero 1). Brivio d’Elite, erede di Ideale Luis e alfiere della Opitergium, preparato da Gennaro Casillo, siglava il 25° successo della carriera alla quota di euro 2,52.

Nell’altra corsa in programma, in una bella giornata e con un numeroso pubblico, il sauro Fidel Castro coglieva il terzo successo in carriera. Lo splendido cavallo ha dimostrato pure in coppia con Francesco Facci di andare forte, vincendo in 1.15 sui 2020 metri del Premio Pretolani Orologeria (montepremi euro 7.150). La corsa raccoglieva sei partenti di tre anni non vincitori di 8.000 euro. Al via Fidel Castro andava in testa su Freedom Bi in 14.5 e cedeva il passo a Foreman W Fior, che con Bellei raggiungeva il km in 1.17.4 affiancato da Fanale Crr con Tony Young. Dopo un quarto in 28.9 Fanale Cr si esaltava in rottura e il battistrada proseguiva con due parziali veloci in 14.6 e 14.4. In retta d’arrivo Fidel Castro con Facci si spostava per prevalere nettamente in 1.15 sul labile Foreman W Fior, chiudendo il secondo km in 1.12.9. Fanale Cr con Antonio di Nardo concludeva terzo in 1.15.6 su Freedom Bi e Fabres dei Greppi. Fidel Castro, allievo di Felice Facci e alfiere della scuderia Elisir, pagava al betting euro 4,09 come vincente.

Francesco Querusti