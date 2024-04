Italiano, cuore e carattere. "In campo solo i migliori. Voglio arrivare in fondo»

In Europa, la sua Fiorentina, sembra volare e questo Vincenzo Italiano lo sa. Miglior attacco nella (mini) storia del torneo con 56 reti all’attivo (la squadra più vicina ai viola è il Gent, fermo a 42) e, nell’edizione attuale, una media-gol pari a 2,4 centri a partita. Anche su questi numeri, oltre che sul feeling internazionale dei suoi giocatori, il tecnico proverà a fare affidamento in vista di una sfida, quella odierna con il Viktoria Plzen, che si annuncia molto complessa: i cechi non solo non hanno mai perso in questo torneo ma, in casa, non hanno nemmeno mai subito gol. Logico che, alla luce delle difficoltà in zona offensiva emerse nelle ultime gare di campionato servirà qualcosa in più.

"Siamo chiamati a disputare un grande quarto di finale al cospetto di un avversario tosto" ha ammonito Italiano, consapevole che avrà davanti a sé uno scoglio duro: "Se le previsioni dicono che siamo favoriti nella nostra parte di tabellone, non dobbiamo fermarci alle chiacchiere ma dobbiamo dimostrare di volerci migliorare. In campo andranno i migliori, vogliamo arrivare fino in fondo". Guai però a dirgli che la Fiorentina ha già fatto la sua scelta. La Conference, per il tecnico, ha ancora lo stesso valore del campionato: "Nelle ultime gare di A c’è mancato qualche risultato, ma mai la prestazione e non vogliamo lasciare qualcosa per strada".

L’allenatore ha poi detto di non voler dar peso alle voci sul futuro che lo riguardano ("non mi danno fastidio i rumors sul mio conto: a me interessa solo vedere i miei ragazzi esprimersi al massimo") e ha detto la sua sulla posizione in campo di Lucas Beltran: "Lui preferisce giocare dove sta stazionando adesso" il pensiero di Italiano: "Gli piace smarcarsi e avere un tempo in più per arrivare in porta. Visto che sta dando ottimi risultati, resterà quella la sua posizione".

