Empoli-Fiorentina, Italiano: “Abbiamo dormito sul gol. Ma non siamo in crisi”

Firenze, 18 febbraio 2024 - Vincenzo Italiano guarda al bicchiere mezzo pieno, si tiene il primo tempo nonostante il pari del 'Castellani' abbia il sapore del brodino che non rilancia le ambizioni di classifica della Fiorentina. "L'abbiamo giocata per vincerla, volevamo fare meglio rispetto a Bologna - spiega il tecnico viola -. Il primo tempo è stato ben fatto, l'abbiamo approcciata bene. Poi c'è stata quella disattenzione sulla ripartenza e non la riusciamo a vincere per questo motivo. Hanno cambiato qualcosa, ma noi abbiamo avuto anche qualche pallone per raddoppiare. Rispetto a qualche altra uscita lontana dal Franchi abbiamo giocato molto meglio".

Ha avuto le risposte che cercava dopo Bologna?

"Non dobbiamo cercare risposte, non siamo in difficoltà. Dobbiamo migliorare il nostro gioco perché ogni tanto ci smarriamo. Ma il primo tempo è una risposta a un periodo non bello dal punto di vista del palleggio e della supremazia. Ho visto passi avanti, anche se abbiamo dormito sul gol e lavorato male su qualche situazione come spesso ci capita. Senza concedere quella situazione sarebbe finita diversamente.

Come spiega i risultati negativi?

"Con oggi abbiamo tre punti in meno rispetto all'andata, girone fatto alla grande con tanti punti. Bisogna essere equilibrati e dal punto di vista del rendimento abili a riproporre quello che abbiamo fatto all'andata. Sono tre punti in meno e il cammino è ancora lungo. Oggi mi tengo stretto il primo tempo che mi è piaciuto tantissimo".

Beltran può essere incisivo anche da trequartista?

"E' cambiato, gliel'ho detto. Ha più qualità e si smarca. Gli ho fatto i complimenti perché è un altro giocatore da quando è arrivato, sia da prima che da seconda punta. Ha margini di crescita importanti".

Cosa vi manca per arrivare in zona Champions?

"Abbiamo commesso troppi errori per negligenze nostre: rigori sbagliati, minuti di follia a Lecce, oggi con il raddoppio la portavi a casa. Ci stanno mancando qualità e giocate per vincere le partite e avere più punti. Però ripeto, siamo in linea con quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo e fiducia".

I leader stanno mancando dal punto di vista fisico?

"Gonzalez è rientrato da poco dopo un infortunio brutto, Bonaventura anche. Pian piano torneranno quelli dell'andata. Io non so chi è che vede che questa squadra non si diverte e non vuole esprimersi come ha sempre fatto. Io oggi ho visto un ottimo primo tempo e da qui dobbiamo ripartire. Qualcosa è cambiato, nelle ultime uscite non avevamo approcciato così".