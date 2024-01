Italiano: "Massima concentrazione sull'Udinese. Faraoni mi piace, Sottil c'è"

Firenze, 13 gennaio 2024 - Vincenzo Italiano mette in guardia tutti. Senza la giusta concentrazione non si potrà battere l'Udinese. Vietato pensare alla Supercoppa, prima c'è da affrontare con serietà la squadra di Cioffi, in ripresa dopo un avvio di stagione difficile. "La concentrazione deve essere tutta su questa gara di campionato, in questo momento bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo. Poi penseremo a quello che ci aspetterà la prossima settimana, ma adesso massima attenzione al campionato. Vogliamo ripartire, muovere la classifica perché ci teniamo tanto".

Che avversario è l'Udinese?

"E' una squadra sempre difficile da affrontare, molto forte fisicamente. Ha qualità quando entra nella tua metà campo. L'abbiamo preparata sui nostri punti di forza per poterli mettere in difficoltà, ma servirà come sempre massimo impegno e lo spirito quello giusto: la nostra classifica richiede punti e una grande prestazione".

Cosa pensa del nuovo arrivato Faraoni?

"Abbiamo aggiunto un calciatore importante, d'esperienza e qualità. Ci darà una grossa mano e ci aiuterà a far crescere e maturare Kayode. Sono contento del suo arrivo".

E' possibile recuperare qualcuno fra i calciatori infortunati?

"Negli ultimi allenamenti si è aggregato Sottil, intanto recuperiamo lui. Gli altri stanno bene e cercheremo di dare battaglia a questa Udinese".

Quanto sarebbe importante vincere?

"Dobbiamo avere concentrazione per reagire alla sconfitta col Sassuolo. La classifica è davvero bella e vogliamo migliorarla. Il lavoro fatto è ottimo, vogliamo continuare così. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni: si archivia tutto e si riparte da domani cercando di fare punti".

Alessandro Latini