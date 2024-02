Italiano: "Ritrovata la mia Fiorentina. Gonzalez mi ha fatto una promessa..."

Firenze, 26 febbraio 2024 - Gioisce il tecnico della Fiorentina che batte la Lazio e rilancia le ambizioni europee. Partita dominata in lungo e in largo, con occasioni fallite incredibili. Alla fine i gol di Kayode e Bonaventura regalano tre punti di platino. Questa l'analisi di Vincenzo Italiano: "Ce l'abbiamo fatta a battere la Lazio, finalmente. La soddisfazione è doppia, stasera i ragazzi sono stati incredibili. In presentazione avevamo preparato qualcosa di diverso, con le posizioni nuove di Beltran e Bonaventura. Si sono sacrificati tutti, hanno spinto forte. Così si vincono le partite. Quando giochi con questa attenzione non puoi perdere". Come mai non ha gioito sui gol? "Siamo abituati a delle brutte sorprese negli ultimi minuti. Contro queste squadre non si può mai stare tranquilli, hanno qualità e gli basta una giocata di quelli davanti. Sono troppo felice per i ragazzi, li ho visti esultare nello spogliatoio come ai vecchi tempi. La soddisfazione è enorme". Ha ritrovato la sua squadra? "Si, oggi ho ritrovato la Fiorentina, ho visto molti passi avanti per atteggiamento e qualità messa in campo". Tanta qualità messa in tutte le zone del campo. E' stata la chiave vincente? "Abbiamo preparato la partita sulla qualità, con Jack e Arthur in mediana, Beltran più avanti. Non volevamo dargli palleggio e ripartenze, volevamo il pallone noi nei piedi. Poi ci devi mettere atteggiamento e furore che hanno fatto la differenza". A marzo giocate partite toste. Torna anche la competizione europea... "E' un mese molto impegnativo con partite importanti, torna anche la Conference. Oggi tutti si sono guadagnati molti minuti in futuro quelli che hanno giocato, ma possiamo riproporre anche calciatori di sostanza come Duncan e Mandragora. Le soluzioni ci sono e questo è un bene". Kayode ha trovato il primo gol in A. Quanto tiene alla sua crescita? "Sono contento, oggi ha fatto una partita attenta contro due avversari molto difficili. E' giovane, deve crescere, ma è capace di prestazioni di altissimo livello. Lavorando tenendo i piedi per terra si potrà ritagliare uno spazio importante". Cosa ha detto a Gonzalez per il rigore? "Mi ha giurato che il prossimo lo ritira o lo segna. Se lo sbaglia sono cavoli suoi...” (ride, ndr). Alessandro Latini