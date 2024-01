Italiano sperava nel ritorno in Italia dell’esterno. La Costa d’Avorio continua la Coppa d’Africa. Kouame non torna: niente Inter, c’è il Senegal

Per un istante (ma forse qualcosa in più) Vincenzo Italiano aveva davvero sperato di poter contare su Christian Kouame per la sfida di domenica contro l’Inter, crocevia per il sogno Champions della Fiorentina e occasione di riscatto dopo la debacle in Supercoppa. In effetti, almeno fino a mercoledì sera, le chances che la Costa d’Avorio potesse essere ripescata tra le migliori terze classificate nella fase a gironi della Coppa d’Africa e avesse modo di prolungare l’avventura nel torneo erano ridotte al lumicino. Niente da fare, invece: il successo del Marocco sullo Zambia ha ribaltato ogni scenario, regalando alla Nazionale dell’ex Genoa il pass per il match a eliminazione diretta con il Senegal (campione in carica) che si giocherà il 29 gennaio. Dovesse andar male l’appuntamento di lunedì, il programma di Kouame è segnato: il numero 99 farà subito ritorno a Firenze e si rimetterà a disposizione del tecnico, dal momento che per l’ivoriano non sono previsti giorni di vacanza successivi agli appuntamenti attuali (questo perché la Coppa d’Africa quest’anno si è sovrapposta agli impegni dei club delle principali leghe europee).

Il dato di fatto, in ogni caso, è che per la gara contro l’Inter la situazione legata agli esterni che dovrà fronteggiare Italiano non si annuncia facile. Se si eccettua il solo Ikoné (che avrà il peso psicologico di dover riscattare la prestazione di Riyad), le altre ali in rosa sono tutte a mezzo servizio: Sottil, dopo quasi un mese di stop, non è ancora al 100% mentre Gonzalez non ha che un tempo nelle gambe e dunque verrà gestito con il contagocce. Situazione delicata anche per Brekalo, non per questioni fisiche ma per il caso mercato.

Andrea Giannattasio