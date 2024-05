Jack Bonaventura. "Ora vogliamo far gioire tutta Firenze» Giacomo Bonaventura, giocatore della Fiorentina, mette in chiaro che per lui è più importante vincere la coppa che segnare gol. La squadra è determinata a regalare un trofeo ai tifosi dopo oltre 20 anni. Bonaventura si dice pronto e in forma, concentrato sulla strategia per raggiungere l'obiettivo.