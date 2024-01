Fiorentina, il colpo di Mezzanotte – Tentazione Kean, serve la cessione di Nzola. Gil solo in prestito

Firenze, 11 gennaio 2024 - Italiano freme, la dirigenza frena. Il mercato viola ha ancora bisogno di entrare nel vivo. La squadra non ha tempo per godersi l'approdo in Semifinale di Coppa Italia, all'orizzonte c'è già l'Udinese. La speranza del tecnico è che già contro i friulani possa esserci almeno un volto nuovo. Anche perché l'obiettivo vero è la Supercoppa, ma gli innesti dal mercato avrebbero bisogno di qualche allenamento sulle gambe con la squadra per provare davvero a incidere.

Il nome nuovo è quello di Moise Kean. Non una boutade perché i dirigenti viola - tramite intermediari - avrebbero chiesto informazioni. La Juventus lo cederà in prestito, probabilmente dopo avergli rinnovato il contratto. Operazione legata a una necessaria cessione di Nzola. Servono i classici incastri, ma l'attaccante piace alla Fiorentina. E lui ha bisogno di trovare una squadra che gli dia continuità per puntare all'Europeo.

Tutto fermo sul fronte Hellas, con Faraoni che rimane vicino (sull'esterno occhio anche al nome di Zanoli) e con Ngonge che ancora costa troppo. Non ha affondato il Milan, nemmeno il Napoli. E non lo ha fatto nemmeno la Fiorentina. Le richieste di Setti restano di circa 14 milioni di euro. Con il passare del tempo si potrà limare qualcosa, ma la Fiorentina di un rinforzo là davanti ne ha bisogno subito.

Restano valide le idee Gil (ma il Tottenham dovrà aprire al prestito), Beste e Stengs sulle corsie laterali, anche se tutti per svariati motivi difficili da raggiungere. L'impressione è che la Fiorentina stia lavorando sotto traccia ad un'operazione rimasta ancora segreta.