La febbre dei tifosi. In 25mila al Franchi. Viola Park, che show

A grandi passi verso un altro sold out. Sono giorni in cui Firenze ribolle. Adrenalina e attesa. Quel mix di sensazioni ormai conosciute. Stasera il Cagliari, poi tra i tifosi viola e la finale di Atene non ci sarà più alcun ostacolo. L’organizzazione procede a ritmo serrato. Ormai esauriti i biglietti per l’Agia Sophia. In diversi partiranno già lunedì, altri nelle ore successive in base agli scali scelti per raggiungere la Grecia. Saranno 9.500 circa al seguito dei ragazzi di Italiano. Una Curva Fiesole da esportazione, con il tifo organizzato che sta lavorando da settimane a una coreografia da brividi, il cui tema sarà naturalmente top secret fino alla messa in scena dello spettacolo coreografico. Dicevamo di un altro sold out. Riferimento allo stadio Franchi, che al momento conta oltre 25.000 biglietti venduti per seguire la partita sui maxischermi che saranno allestiti sul campo (ce ne saranno almeno due in più rispetto allo scorso anno). Non ci sono grandi dubbi che nelle prossime ore venga superata quota 30.000 spettatori (si trovano ancora tagliandi nei settori esterni di Tribuna e Maratona), mentre gli altri potranno scegliere di seguire la partita dal Viola Park.

La Fiorentina ha comunicato i dettagli e da ieri sono cominciate le prenotazioni. Ci sono tre possibilità diverse per seguire la partita. Al Bar ‘Il Giglio’ la proposta costa 30 euro e comprende buffet, bevanda, parcheggio e sciarpa in regalo. Al bar ‘Maglia Viola’ l’ingresso costerà 20 euro e si potrà mangiare la pizza, oltre a una bevanda e la sciarpa in omaggio. Infine si potrà accedere anche alle tribune dello stadio ‘Curva Fiesole’ per seguire la partita dal maxischermo. L’ingresso costa 15 euro e prevede un burger con patatine fritte, una cola e la sciarpa. Ce n’è davvero per tutti i gusti, sperando alla fine di poter festeggiare.

Alessandro Latini