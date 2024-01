La formazione anti-Inter. Nico sì, ma in panchina. Parisi al posto di Biraghi

C’è anche il nome di Gonzalez nell’elenco dei convocati che Italiano ha diramato per la sfida con l’Inter. Nessuna sorpresa: l’argentino era finito in panchina già in Supercoppa, tentando un recupero in extremis dopo oltre un mese di stop, ma alla fine il numero 10 ha dovuto rinviare il suo ritorno in campo. La sensazione però è che stasera sarà la volta buona per rivedere l’esterno sul terreno di gioco. Non, però, dall’inizio: il tecnico ci penserà a lungo anche oggi ma tutto lascia pensare che Nico, alla fine, si accomoderà tra le riserve, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

In attacco, a rifinire una trequarti completata da Bonaventura e Ikoné e pronta a supportare Beltran, ci sarà dunque Sottil, tornato a giocare in Arabia dopo un problema muscolare. Per il resto le indicazioni arrivate dagli ultimi giorni di lavoro fanno pensare che Italiano sia pronto a continuare con il 4-2-3-1 come modulo di partenza: davanti a Terracciano (che come vice non avrà Christensen, messo ko da un fastidio al ginocchio destro a seguito di una contusione durante un allenamento) ci sarà la consueta linea a quattro formata da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi, (Biraghi è squalificato). In mezzo al campo la coppia Arthur-Duncan che proverà a prevalere su una mediana nerazzurra che sarà rivisitata. Out dai convocati Dodo, destinato a tornare a febbraio.

Andrea Giannattasio