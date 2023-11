La gara con il genk. Prevendita: ultimo giorno a prezzi bassi. E dal Belgio sono attesi oltre mille tifosi

Continua la prevendita per Fiorentina-Genk in programma domani sera al Franchi (ore 21). Al momento sono circa 15.000 i tifosi attesi sugli spalti. Significa che circa 5000 sono aggiunti ai 10000 che hanno sottoscritto il mini abbonamento per le tre gare del girone europeo. Siamo giunti così all’ultimo giorno di prelazione, al culmine della Fase 3 di vendita. Da questa sera alle 23.59 scatteranno le tariffe (maggiorate) relative al Match Day.

Dal Belgio stanno arrivando diversi tifosi del Genk, circa 1300. C’è un po’ di apprensione per la gestione dell’ordine pubblico, anche per gli scontri della partita di andata, quando furono fermati e identificati circa 100 tifosi viola.