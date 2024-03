La gara del Viola Park (ore 15). Le ragazze viola contro l’Inter. Commisso in tribuna e poi via La Fiorentina Femminile scende in campo con il cuore spezzato per la scomparsa del direttore Barone. Il presidente Commisso sarà presente prima di volare a New York. La partita contro l'Inter è cruciale per la squadra, che cerca il riscatto e la qualificazione alla Champions. Boquete potrebbe tornare in campo per dare il suo contributo.