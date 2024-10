La nuova vita di Ikonè. Due gol per uscire dal buio: "Ma io volevo la tripletta»

Diciamolo apertamente: Ikonè con la sua doppietta ha dato una bella spolverata a quella sottile (mica poi così tanto sottile) prevenzione che molti, forse tutti, avevano al momento di rileggere il suo nome nella lista dei titolari. Una situazione questa – e bisogna essere altrettanto realisti – nella quale il giocatore è andato a cacciarsi da solo, dopo aver messo in fila partite, settimane e mesi da cinque in pagella.

Eppure (è il bello del calcio) lo sport è capace di raccontare, d’un tratto e all’improvviso, storie e incredibile, come quella appunto di ieri sera che ha avuto come protagonista Ikonè. In campo è stato vivo come forse non lo si era mai visto e soprattutto, l’esterno offensivo si è presentato lucido e preciso e non ingarbugliato o pasticcione.

Ikonè che la Fiorentina, volendo sintetizzare ed estremizzare il concetto, vorrebbe avere a disposizione. Magari non solo per obblighi di turn over come è stato nel giovedì di San Gallo, dove Palladino ha dovuto e voluto inventarsi una squadra che non spendesse energie eccessive in attesa del match di campionato, fra tre giorni, contro la Roma.

"Sono contento – parole di Ikonè – anche se alla fine volevo segnare una tripletta. Ho calciato in porta, ma ho sbagliato, c’era un difensore che in scivolata mi ha dato fastidio...". Detto questo, nel sorriso del giocatore c’è un’overdose di ritrovato ottimismo. "Lavoro tanto e vorrei ssegnare tanto. E comunque questa doppietta può essere un nuovo inizio per me, con questa maglia".