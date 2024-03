La primavera. Baby viola a tutto gas, caccia alla 13esima. Domani tocca al Milan. Poi un mese di fuoco

Prosegue la preparazione della Fiorentina Primavera in vista del match di domani contro il Milan. I viola, archiviata la cinquina rifilata al Bologna, inizieranno con lunedì un mese di gare decisive che diranno tanto - se non tutto - sulla stagione della squadra di Galloppa, reduce da un filotto di dodici risultati utili di fila. Da domani fino al 4 aprile (giorno della finale di Coppa Italia) Biagetti e compagni se la vedranno infatti con i rossoneri in trasferta, poi al Viola Park contro la Roma, affronteranno in Salento il Lecce e in casa l’Atalanta e chiuderanno il tour de force contro il Torino nell’ultimo atto del trofeo nazionale. Possibile che, dopo Dodo, presto venga testato assieme all’Under-19 anche Castrovilli, ai box da agosto. A.Gian.