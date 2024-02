La situazione della squadra. Quarta ancora fermo. Bene Dodo e Castrovilli

E’ iniziata la preparazione della Fiorentina verso la sfida con il Torino. Squadra in campo alle 11 al Viola Park, stesso orario anche per l’allenamento di oggi e di domani. Martinez Quarta non si è allenato. L’argentino ha saltato Fiorentina-Lazio per un problema di coliche renali. Il difensore viola sta meglio ma ancora non è tornato in campo, quindi resta in dubbio.

Neanche Kouamé ieri si è allenato. L’attaccante iè stato dimesso dall’ospedale 4 giorni fa (dopo il ricovero per malaria), lunedì era allo stadio ma l’impressione è che servirà ancora qualche giorno per rivederlo con i compagni. Regolarmente in gruppo Dodò e Castrovilli. Ale. Gue.