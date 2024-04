La squadra anti-Plzen. Tesoretto europeo. La società viola è già in doppia cifra

FIRENZE

Beltran più, a scelta, altri dieci. Si potrebbero riassumere così le scelte di formazione che Vincenzo Italiano metterà nero su bianco oggi dopo pranzo, nel corso della riunione tecnica. L’undici anti Viktoria Plzen in realtà è già grossomodo delineato nella mente del tecnico - e, a quanto pare, non potrà prescindere dal ritorno in campo del Vikingo, tenuto a riposo per una frazione di gioco domenica a Torino - eppure l’ottovolante emotivo sul quale da qualche tempo è salita la Fiorentina (che ha alternato a eccellenti prestazioni alcuni clamorosi cali di tensione) impone verifiche più approfondite. E non è un caso che sull’aereo che ieri ha condotto la Viola in Repubblica Ceca l’allenatore ci sia salito con almeno tre dubbi nella mente per quello che sarà lo schieramento iniziale alla Doosan Arena.

Detto che, in porta, non si prescinderà da Terracciano e in attacco tutta la fiducia sarà riposta ancora sul Gallo Belotti, le prime incertezze riguardano buona parte del pacchetto difensivo, dove rischiano di essere fino a tre i ballottaggi: l’unico certo del posto sembra Ranieri, al cui fianco potrebbe rivedersi Martinez Quarta (in vantaggio su un Milenkovic apparso più di una volta in fase calante), mentre sulle fasce Dodo e Biraghi sono favoriti rispettivamente su Kayode (senza dimenticare Faraoni) e Parisi. A centrocampo il sentore è che Italiano, stavolta, voglia affidarsi a un giocatore di palleggio e in attesa della miglior forma di Arthur il prescelto dovrebbe essere Maxime Lopez, alla cui sinistra dovrebbe operare Bonaventura. Sulla trequarti infine, detto di Beltran, spazio a Gonzalez (che in Europa non segna da novembre) e, sulla corsia mancina, a uno tra Sottil e Ikoné, con l’italiano favorito.

Andrea Giannattasio