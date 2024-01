L’allenamento e l’infermeria viola. Sollievo Sottil, a Lecce ci sarà. Christensen ancora in dubbio

Il primo allenamento della settimana dopo la sconfitta con l’Inter ha portato in dote una buona notizia in casa Fiorentina. Lo stop (preventivo) che aveva riguardato Sottil nel pregara con i nerazzurri è ormai solo un ricordo: il classe ’99, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e punta a indossare - stavolta davvero - una maglia da titolare per la sfida di dopodomani a Lecce. In realtà quello che ha visto protagonista il numero 7 non è stato un vero e proprio infortunio: complice un fastidio su una precedente cicatrice che non lasciava sereno il giocatore, Sottil ha scelto di non scendere in campo preservandosi in vista della trasferta in Salento.

Dove, tuttavia, rischia di non esserci Christensen, che anche ieri ha lavorato a parte a causa di un fastidio al ginocchio destro che si trascina da qualche giorno. Continua a migliorare intanto la condizione di Gonzalez, che dopo i 30’ contro l’Inter conta di tornare titolare a un mese e mezzo di distanza dalla lesione ai flessori.

Andrea Giannattasio